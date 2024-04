Zwei Menschen sind in der Nacht zum Sonntag auf der L386 zwischen der Kreuzung Richtung Ortsteil Haide und dem Kreisel nahe des Logistikzentrums ums Leben gekommen. Die Hintergründe sind weiterhin unklar. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat Ermittlungen aufgenommen. So soll unter anderem ein Gutachten eingeholt werden, um den Unfallhergang zu klären. Die Staatsanwaltschaft teilte auf Anfrage der RHEINPFALZ mit, dass es sich bei den Unfallopfern um eine Frau und einen Mann handelt. Weitere Angaben machte die Ermittlungsbehörde nicht. Bei dem zweiten am Unfall beteiligten Auto handelte es sich um einen Pritschenwagen, auf dem noch Arbeitsgeräte und andere Materialien geladen waren. Die Insassen, zwei Männer, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Ermittlungen dauern an.