Landesregierung beschließt neue Corona-Verordnung

Der Ministerrat habe der 16. Corona-Bekämpfungsverordnung zugestimmt, teilte am Freitag ein Sprecher der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz mit. Das Regelwerk tritt am kommenden Montag in Kraft.

Ab Mittwoch Terminverschiebung für Erstimpfungen

Die Erstimpfungen in rheinland-pfälzischen Impfzentren, die wegen des angekündigten Biontech-Pfizer-Lieferengpasses ausfallen, finden ab dem 17. Februar statt, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Freitag mitteilte.

Die Gesundheitsministerin sprach sich außerdem für „Privilegien“ für Geimpfte aus – unter bestimmten Bedingungen.

Frankreich verlangt Tests von Reisenden aus EU-Staaten

Frankreich verlangt von Reisenden aus anderen EU-Staaten ab Sonntag die Vorlage eines negativen Corona-PCR-Tests. Die Details zur neuen Regelung lesen Sie hier.

Worms: 15-Kilometer-Regel fällt ab Mitternacht

Die seit dem 13. Januar in Worms gültige Einschränkung des Bewegungsradius’ auf 15 Kilometer wird aufgrund des deutlich gefallenen Inzidenzwertes aufgehoben.

Frankenthal: BASF-Logistikzentrum soll 2022 in Betrieb gehen

In etwas mehr als einem Jahr möchte die BASF auf einem Gelände westlich der Kläranlage pro Tag um die 1200 Lastwagen abfertigen, bevor diese am Tor 15 aufs Werksgelände fahren dürfen. Für eine Übergangszeit wird deutlich mehr Schwerlastverkehr auf der B 9 unterwegs sein.

Gerry Ehrmann und der FCK einigen sich

Der 1. FC Kaiserslautern und sein langjähriger Torwarttrainer Gerry Ehrmann (61) haben sich nach nunmehr knapp einem Jahr auf die Modalitäten der vom FCK vollzogenen Trennung geeinigt.

Reptilium erhält weitere Soforthilfe

Der Landauer Terrarien- und Wüstenzoo Reptilium hat am Freitag einen vierstelligen Betrag als Corona-Futterhilfe vom Land erhalten.

Maskenpflicht: Strenge Kontrollen in Bussen

Das Tragen von Stoffmasken im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften reicht ab Montag, 25. Januar, nicht mehr aus. Die Pirmasenser Stadtwerke wollen strenge Kontrollen durchführen.

Edeka Südwest ruft Backwaren zurück

Wegen möglicher Drahtstücke in Feinbackwaren mit Haselnüssen und Linzerartikeln ruft Edeka Südwest vorsorglich einige Produkte der K&U-Bäckereigruppe zurück.

Was die Corona-Pandemie mit unserer Psyche macht

Der Chefarzt der Schlossparkklinik Dirmstein erklärt im RHEINPFALZ-Interview, welche Krisentypen es gibt, was sie mit Verschwörungstheorien zu tun haben und wie jeder von uns helfen kann.

Öffnen im Shutdown: Was kleine Händler in Rage bringt

Viele Einzelhändler leiden durch den Shutdown. Eines der größten Ärgernisse: während große Märkte weiter Puppen, Pullover und Pfannen verkaufen dürfen, müssen kleine Fachgeschäfte schließen.