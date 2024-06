Weil sie augenscheinlich deutlich einen im Tee hatten, haben westpfälzer Polizeistreifen in der vergangenen Nacht gleich zwei Mal betrunkenen Kneipengängern aushelfen müssen. Wie die Polizeiinspektion Landstuhl mitteilt, wurde eine Streife zum ersten Mal gegen Mitternacht auf einen Zecher aufmerksam, dem das Geradeauslaufen ganz offensichtlich schwerfiel. Um zu verhindern, dass der 41-Jährige in diesem Zustand auf seinem weiteren Fußweg stürzt, habe man ihn er kurzerhand ins Polizeiauto gepackt und sicher zu Hause abgesetzt. Wenige Stunden später traf die Polizeistreife in Landstuhl auf einen 42-Jährigen der die gleichen Orientierungsprobleme hatte. Auch er wurde mit polizeilicher Eskorte zu seinem nahe gelegenen Domizil verbracht, um ihm „süße Träume“ zu gewährleisten.