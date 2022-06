Die gebürtige Ludwigshafenerin Daniela Katzenberger lebt seit einigen Jahren mit Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophia auf der Ferieninsel Mallorca. Nun soll sie genug von Sonne, Strand und Meer haben. Laut dem TV-Sender RTL zwei schlägt das Herz der Pfälzerin schon immer für ihre Heimat und sie plagt das Heimweh nach Leberwurst und Vollkornbrot. Und wo könnte sie dieser Lust auf Deftiges nicht besser nachkommen als in der Pfalz? Der Sender gibt sich bedeckt. Ab Mittwoch gibt es acht neue Folgen der Serie „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“, jeweils um 20.15 Uhr.

Was verraten wird: Ein fester Wohnsitz in Deutschland soll Katzenbergers großer Traum sein und ihr Projekt für 2021/22. Allerdings soll ihr Mann davon nicht begeistert sein. Was die „Katze“ nicht daran hindert, einige Wohnungen in Deutschland zu besichtigen. Es bleibt spannend.