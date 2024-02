Wer in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz aus dem Haus geht, sollte seinen Regenschirm nicht vergessen. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es auch zum Start in die neue Woche zunächst unbeständig.

Am Sonntag liegen die Höchsttemperaturen in Rheinland-Pfalz zwischen 6 und 10 Grad. Es bleibt wechselnd bis stark bewölkt, zwischenzeitlich lässt sich aber auch die Sonne blicken. Dabei kann es zu einzelnen Schauern, in den höchsten Lagen vereinzelt auch zu Schnee kommen. In der Nacht zum Montag kann es häufiger regnen, ansonsten bleibt es meist stark bewölkt. Die Temperaturen sinken bis auf 1 Grad.

Wolkig in die neue Woche

Der Montag startet mit vielen Wolken in die neue Woche, zeitweise kann es zu Regen kommen. Die Temperaturen liegen bei maximal 11 Grad. Der Wind bleibt schwach bis mäßig. In der Nacht zum Dienstag dominieren weiterhin Wolken, vereinzelt kann es regnen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 4 bis 1 Grad.

Am Dienstag bleibt es meist trocken, aber wechselhaft bis stark bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 6 bis 11 Grad. In der Nacht zum Mittwoch kann es bei Tiefstwerten von 3 bis 0 Grad stellenweise noch mal frostig werden.

Der Mittwoch startet zunächst mit Wolken am Himmel, im Tagesverlauf lässt sich dann bei Höchsttemperaturen von bis zu 11 Grad aber auch zeitweise die Sonne wieder blicken.