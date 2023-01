Bundesverkehrsminister Volker Wissing äußert nach Bedenken in Bezug auf den Kurznachrichtendienst Twitter inzwischen weniger Sorgen.

Nach einem Treffen mit Mehrheitseigner Elon Musk in San Francisco schrieb der FDP-Politiker in der Nacht zum Donnerstag auf seinem Twitter-Account: „Meine Haltung ist klar: Die Selbstverpflichtung der Plattformen gegen Desinformation muss strikt eingehalten werden, bis der DSA in Kraft tritt.“ Elon Musk teile diesbezüglich seine Meinung, fügte er hinzu. Unter Wissings Post, der auch ein Selfie mit dem Tech-Milliardär zeigt, sammelten sich auch kritische Stimmen. Der Europa-Abgeordnete Dennis Radtke (CDU) kommentierte in Bezug auf Musk: „Lächerlich! Dieser Mann ist ja nicht mal bereit in Deutschland Mitbestimmung und Gewerkschaften zu akzeptieren. Warum sollte er sich an irgendwas gebunden fühlen?“

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Twitter Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Noch im Dezember hatte Wissing, der als Minister auch für Digitales zuständig ist, in einem Interview gesagt: „Die Entwicklung seit der Übernahme durch Elon Musk sehe ich mit Sorge.“ Ob er die Plattform in Zukunft weiter nutzen werde, habe er noch nicht entschieden. Die Vorgaben des Gesetzes über digitale Dienste (DSA) gelten ab Mitte Februar 2024 in der gesamten EU. Für besonders große Plattformen sollen die Regeln bereits ab September 2023 gelten. Der DSA legt unter anderem fest, dass Hassrede und andere illegale Inhalte im Internet in der EU künftig schneller gelöscht werden müssen.