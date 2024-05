Für das DFB-Pokalfinale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen gibt es für die Anhänger in Berlin Fanmeilen. Die für den FCK befindet sich auf dem Breitscheidplatz, direkt am berühmten Kurfürstendamm, unweit des ebenso berühmten Kaufhauses des Westens (KaDeWe). Direkt um den Platz gibt es mehrere Haltestellen für U- und S-Bahn. An der U-Bahnhaltestelle „Kurfürstendamm“ – direkt am „Ku’damm“ – halten die Linien U1 und U9. Ähnlich weit vom Breitscheidplatz entfernt, an der Hardenbergstraße, befindet sich der Bahnhof „Zoologischer Garten“. Hier halten die S-Bahnlinien 3, 5, 7 und 9. Mit der S3 und der S9 kommen die Fans zudem ans Olympiastadion. Hinzu kommen die U2, die ebenfalls zur Arena fährt, sowie die U9. Zum Hauptbahnhof verkehren hier zudem unter anderem der Regional Express (RE) 2 oder der RE8.

Etwas weiter vom Breitscheidplatz entfernt sind die U-Bahnhaltestellen „Augsburger Straße“ (U3) und der „Wittenbergplatz“ (U1, U2, U3).