Jahreskarten des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) wie das Job-Ticket und die Karte ab 60 sollen drei Monate lang in ganz Deutschland gelten, wenn das angekündigte 9-Euro-Ticket tatsächlich zum 1. Juni kommt. Für die Monate Juni, Juli und August zahlen die VRN-Abo-Kunden auch nur 9 Euro pro Monat.

Das gab der VRN am Montag in Mannheim bekannt. Derzeit ist noch nicht definitiv klar, ob das 9-Euro-Ticket tatsächlich kommt oder noch am Streit zwischen Bund und Ländern um die Finanzierung scheitert. Wenn es das 9-Euro-Ticket ab 1. Juni gibt, gelten alle VRN-Jahreskarten automatisch und ohne weitere Formalitäten im öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland. Ausgenommen sind allerdings Fernzüge wie ICE und Intercity.

Weitere Informationen zum aktuellen Stand:

Entgleist das 9-Euro-Ticket?

9-Euro-Ticket: Durch Fast-Nulltarif droht Chaos