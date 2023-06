Die Leiden der B10-Anlieger

Sanierungsarbeiten an der B10 drücken Verkehr in die Dörfer. Die Menschen dort schwanken zwischen Gelassenheit, Resignation und Ärger. Eine Polizeikontrolle ergibt ein bezeichnendes Ergebnis.

Ein Discounter auf Zeit

An der südlichen Ortseinfahrt von Landau soll es bald einen Discounter geben. Dort laufen aktuell die Vorarbeiten dafür, dass Aldi-Süd seinen Markt auf Zeit eröffnen kann.

Bessere Kinderbetreuung gefordert

Die Nachmittagsbetreuung an den Landauer Grundschulen soll sich an der Lebenswelt der Eltern orientieren, nicht umgekehrt. Dieser Ansicht sind Familien in der Stadt, die Verbesserungsbedarf sehen. Vernetzt haben sie sich bereits, jetzt sagen sie, was ihnen fehlt.

Ein Tattoo als Lebensretter

Ein Tattoo als Lebensretter – das ist die Idee, die hinter einer bundesweiten Kampagne steckt. Jeder, der seine Bereitschaft zu einer Organspende offen kundtun möchte, kann mit einer Tätowierung ein Zeichen setzen. Auch Südpfälzer machen bei der Aktion mit.

Wer muss auf Kinder im Schwimmbad achten?

Ein Kind im Nichtschwimmerbecken, keine Eltern in Sicht. Diese Situation hat im Waldschwimmbad zu Streit geführt. Was die Werkleiterin dazu sagt, lesen Sie hier.

So geht es im Lastwagenwerk weiter

Erst gab es den Serienstart des eActros, dann den des eEconic. Für den Herbst kündigt das Unternehmen das nächste Fahrzeug an, das batterieelektrisch betrieben ist.

Die Sicherste im Süden

Kandel ist die sicherste Verbandsgemeinde im Dienstbezirk, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Wörth. Darin verstecken sich viele interessante Details.