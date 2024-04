Der TV Mußbach und der VBC Haßloch erhalten für kleine Baumaßnahmen Geld aus einem Sonderprogramm.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling hat mitgeteilt, dass in der ersten Bewilligungsrunde 2024 86 rheinland-pfälzische Sportvereine Förderungen in Höhe von insgesamt 1,24 Millionen Euro aus dem Sonderprogramm zur Förderung von kleinen Baumaßnahmen erhalten haben. Zu diesen Clubs gehören auch der VBC Haßloch und der TV Mußbach.

Ebling informierte die Vereine in einem Schreiben über die bewilligten Mittel, die dem Landessportbund Rheinland-Pfalz zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt wurden, teilt das Ministerium des Innern und für Sport mit. „Investitionen in Sportstätten sind nicht nur Investitionen in die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger, sondern tragen auch zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts bei. Mit dem Sonderprogramm können geplante Vorhaben gezielt unterstützt werden, um eine solide Basis für sportliche Aktivitäten zu schaffen und unsere Sportvereine noch attraktiver zu machen“, sagte Innenminister Michael Ebling. 2024 stehen insgesamt 2,4 Millionen Euro für das Sonderprogramm zur Verfügung. Damit können Neubauten, Umbauten, Erweiterungen oder Sanierungen von vereinseigenen Sportanlagen bezuschusst werden. Auch langfristig gepachtete Sportanlagen sind förderfähig.

Im Bereich des Sportbund Pfalz haben 29 Sportvereine eine Förderung aus dem Sonderprogramm erhalten. Unter anderem hat der Volleyballclub Haßloch 26.300 Euro für die Errichtung von zwei Beachvolleyballfeldern und der Turnverein Mußbach 25.700 Euro für die Sanierung der Weitsprunganlage erhalten.