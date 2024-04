Weder Fisch noch Fleisch, weder Milch noch Ei? Eine rein vegane Ernährung birgt für Babys und Kleinkinder einige Risiken. Der Kinder- und Jugendarzt Berthold Koletzko erklärt im Gespräch mit Angela Stoll, warum Nährstoffdefizite bei Kindern schlimme Folgen haben können.

Herr Koletzko, es wird derzeit heftig darüber diskutiert, ob Kinder gefahrlos vegan ernährt werden können. Was meinen Sie?Die vegane Ernährung führt zu Nährstoffdefiziten, wenn man nicht zusätzlich supplementiert – also Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt. Bei Kindern ist die Gefahr solcher Mangelzustände besonders groß, da sie sich im Wachstum befinden. Vegane Ernährung enthält kein Vitamin B12, was für die Blutbildung und die Funktion des Nervensystems essenziell ist.

