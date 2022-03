Was der Landauer Lehramtsstudent und Kaiserslauterer Erik Schäfer auf seiner zweiten Tour in die Ukraine erlebt hat, liest sich wie ein Krimi. Eigentlich sollte er ein Krankenhaus in Kiew mit Hilfsgütern beliefern, doch dann erreicht ihn ein Anruf. Er soll einen autistischen Jungen mit Schwester und Mutter aus der Stadt holen. 280 Kilometer vor dem Ziel hat er einen Unfall: Achsenbruch.

