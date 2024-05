Am Dienstagmorgen sind Schüler auf dem Schulweg im Umfeld der weiterführenden Schulen in Maxdorf von einer fremden Person aus dem Auto heraus angesprochen worden. Das bestätigt die Polizei Maxdorf. Der Vorfall sei den Beamten sofort gemeldet worden, die diesen sehr ernst nehmen, teilt eine Sprecherin mit. Die Polizei werde nun verstärkt an den Schulwegen Präsenz zeigen und im Umfeld Streife fahren. Die Beamten bitten darum, solche Vorfälle unbedingt der Polizei zu melden, mahnen aber auch zu vorsichtigem Verhalten. So sollte der Ansprecher am besten ignoriert, sich das Autokennzeichen gemerkt, und es sollten keine Handyfotos gemacht werden. Wer sich genau über das Thema informieren möchte, für den bietet die Polizei Maxdorf am Dienstag, 4. Juni, ab 19 Uhr eine Präventionsveranstaltung zu den Themen Kinderansprecher und sexueller Missbrauch an Kindern an. Diese findet im Carl-Bosch-Haus Maxdorf, Hüttenmüllerstraße 31, statt und ist ausschließlich für Eltern bestimmt. Die Polizei bietet diese Veranstaltung an, weil es auch schon in den Wochen zuvor zu Meldungen von solchen Vorfällen gekommen sei.