Unter dem Motto „Celebramus“ feiert die Stadt Landstuhl an diesem Wochenende 700 Jahre Stadtrechte und den 500. Todestag Franz von Sickingens. Höhepunkt ist der große Festumzug am Sonntag um 14 Uhr durch die Innenstadt. Über 40 Zugnummern und hunderte Teilnehmer gehen an den Start. Die Kaiser-, Ludwig- und Hauptstraße sind für die Veranstaltung noch bis 20 Uhr voll gesperrt. Umleitungen über die Bahnstraße sind ausgeschildert. Im Gewerbegebiet West können Besucher ihre Autos auf den Parkplätzen der dortigen Märkte abstellen. Von dort fährt ein kostenloses Busshuttle in die Innenstadt, wo es auch ein Rahmenprogramm mit vielen Ständen und zwei Bühnen gibt.