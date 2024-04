Der FCK hatte sich am Dienstagabend durch einen 2:0-Sieg beim 1. FC Saarbrücken für das Finale in Berlin qualifiziert. Gegner wird entweder Bayer Leverkusen oder Fortuna Düsseldorf sein. Der Bundesliga-Tabellenführer und der Zweitligarivale der Roten Teufel treffen Mittwochabend (20.45 Uhr) im zweiten Halbfinale aufeinander.

Sicher ist, dass die Inhaber der sogenannten „FCK-Auswärtsdauerkarte“ eines der begehrten Tickets erhalten werden. Außerdem werden Mitglieder und Besitzer einer regulären Dauerkarte im Vorverkauf ein Vorkaufsrecht erhalten. Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage das vorhandene Angebot übersteigen wird. Immerhin wird das Kontingent in Berlin deutlich größer sein als beim Halbfinale in Saarbrücken, als nur rund 1800 FCK-Fans live im Ludwigspark dabei sein konnten. Für das Endspiel im Olympiastadion werden dem FCK rund 25.000 Karten zur Verfügung stehen.

Die Fans des 1. FC Kaiserslautern müssen sich noch ein paar Tage gedulden, bis klar ist, wer zu welchem Zeitpunkt die Möglichkeit bekommt, ein Ticket für das Pokalfinale in Berlin zu erreichen. Erst am kommenden Montag findet in Berlin ein Treffen der teilnehmenden Klubs statt, vorher kann der Vorverkauf für das Endspiel im DFB-Pokal nicht starten. Das teilte eine Klubsprecherin mit.

