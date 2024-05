Das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen bietet von Mai bis Anfang Juni mehrere geführte Wanderungen zu verschiedenen Themen an, wie auf der Website des Naturparks zu lesen ist. Die Touren werden am 19. und 25. Mai sowie dem 9. Juni von Expertinnen und Experten geleitet.

Sonntag, 19. Mai, „Kräuterführung im Biosphärenreservat“: Ursula und Johannes Schauer erklären, wie Wildkräuter in der Küche und Heilkunde verwendet werden. Welche Wildkräuter es im Pfälzerwald gibt, welche essbar und nützlich sind und welche Inhaltsstoffe sie haben, erfahren die Teilnehmenden bei einer zweistündigen Exkursion. Sie wird von der Kräuterschule Wildwiese veranstaltet und startet um 15 Uhr am Wanderparkplatz Nothweiler.

Samstag, 25. Mai, „Alles in Butter“: Gerlinde Pfirrmann erzählt von den Ursprüngen alltäglicher Redensarten und von vergangener Lebenskultur. Um Redensarten wie „jemandem einen Bären aufbinden“ auf den Grund zu gehen, wird zwischen mittelalterlichen Burgen und historischen Siedlungsrelikten gewandert. Die Tour beginnt um 11 Uhr am Bahnhofsparkplatz Wilgartswiesen und endet gegen 15.30 Uhr.

Sonntag, 9. Juni, „Natur und Mythos im Pfälzerwald“: In Ranschbach können mit Johanna Thomas-Werling Kultstätten entdeckt werden. In der Natur des Pfälzerwaldes geht die Wandergruppe gemeinsam von 14 bis 17 Uhr mythologischen Kräften auf den Grund. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am Kaltenbrunnen in Ranschbach.

Alle Infos und die Anmeldung zu den Touren unter pfaelzerwald.de/termine und pfaelzerwald.de/biosphaeren-guides.