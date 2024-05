Vizeweltmeister Deutschland ist mit einem Sieg gegen den Olympia-Dritten Slowakei stark in die Eishockey-Weltmeisterschaft gestartet. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis gewann am Freitag in Ostrava mit 6:4 (0:0, 3:2, 3:2). Die deutschen Tore erzielten Dominik Kahun (30. Minute), Jonas Müller (33.), die beiden künftigen Mannheimer Lukas Kälble (40.) und Marc Michaelis (45.), Leo Pföderl (57.) sowie Tobias Eder (59.). Der Erfolg gegen den direkten Konkurrenten vergrößert für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes die Chancen auf das Erreichen des Minimalziels Viertelfinale.

Bereits an diesem Samstag (20.20 Uhr) kommt es im zweiten Gruppenspiel zum Duell mit Titelanwärter USA.