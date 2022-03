Flutkatastrophe: Spiegels Aussage vor dem Untersuchungsausschuss

Bis nach Mitternacht zog sich am Freitag die Vernehmung von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) vor dem Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ des Landtags hin. Ihre Aussagen waren nicht frei von Widersprüchen. Zum Artikel

Russlanddeutsche: Der Krieg spaltet Familien

Viele Spätaussiedler aus der früheren Sowjetunion haben in den vergangenen Jahren ihre Herkunft wieder entdeckt und sich mit ihrer Geschichte beschäftigt. Jetzt führt Russland Krieg in der Ukraine – und der ist ein Stresstest für die Gemeinschaft. Zum Artikel

Neue Grünen-Landesspitze gewählt

Die Grünen haben auf ihrem weitgehend digitalen Landesparteitag eine neue Spitze gewählt. Die Partei im Land führen künftig zwei junge Leute aus Kaiserslautern und Trier. Zum Artikel

Tödliche Gefahr: Mit Stahlhaken nach Glutnestern geangelt

Eine ganze Woche beschäftigte der Brand im Wörther Einkaufszentrum die Feuerwehr. Zu sehen wenig. Doch hinter dem sperrigen Begriff „Trennfugen-Brand“ verbirgt sich eine tödliche Gefahr. Zum Artikel

Kommentar: Kein Geld für Gas

Die angeblich so scharfen Sanktionen gegen Russland haben den Krieg in der Ukraine nicht gestoppt. Das wird sich erst ändern, wenn wir den Geldhahn für Öl und Gas zudrehen, kommentiert RHEINPFALLZ am Sonntag-Redakteurin Anna Heidt. Zum Artikel

Filmfestival: Weniger Kinos, mehr Rücksicht

Die Macher des Festivals des deutschen Films reagieren auf die Debatte der Vorwochen. Das Team um Direktor Michael Kötz verkündet ein Ende des Wachstums. Auf der Parkinsel soll das Festival aber bleiben. Zum Artikel

Warum Corona nicht mehr verschwindet

Je mehr man Sars-CoV-2 bekämpft, desto mutationsfreudiger wird es. Inzwischen springt das Virus zwischen den Arten: Vom Menschen auf die Katze und vermutlich zurück. Das schafft Verstecke und Reservoirs für den Erreger. Zum Artikel

Plötzlich antijüdisch: Pfälzer Sportvereine 1933

Der Sport und die Politik: Wie sich beides auch in der Vergangenheit nicht sauber trennen ließ, haben in jüngster Zeit zahlreiche Studien aufgezeigt – nicht nur über Traditionsvereine wie in Kaiserslautern oder München. Zum Artikel

Sieg des FCK gegen Havelse: „Hecke“ mit Hand und Fuß

Philipp Hercher spielt eine besondere Partie: Mit einem Handspiel bereitet er das erste Tor auf dem gut gefüllten „Betze“ vor und trifft später selbst. Zum Artikel