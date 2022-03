Der Kaiserslauterer Paul Bunjes (28) ist neuer Co-Landesvorsitzender der Grünen in Rheinland-Pfalz. Bei der Neuwahl erhielt er am Samstag auf einem überwiegend digitalen Parteitag 123 von 194 Stimmen, das sind 63,4 Prozent. Der Landwirt setzte sich gegen Benjamin Buddendiek aus Mainz durch. Neue Co-Vorsitzende ist Natalie Cramme-Hill aus Trier. Für sie stimmten 155 von 187 Delegierten. Sie war die einzige Bewerberin für den Frauenplatz. Die bisherigen Vorsitzenden Misbah Khan und Josef Winkler traten nicht mehr an. Khan ist seit Herbst Bundestagsabgeordnete, Winkler wurde vor einem Jahr in den rheinland-pfälzischen Landtag gewählt. Bei den Grünen im Land schließen sich Mandat und ein Parteiamt aus.