Gasspeicher: Erstes Speicherziel fast erreicht

Eine neue Verordnung sieht vor, dass die deutschen Speicher am 1. September zu mindestens 75 Prozent gefüllt sein müssen. Am 1. Oktober sollen es mindestens 85 Prozent und am 1. November mindestens 95 Prozent sein. Zum Artikel

Mutmaßlicher Helfer in Todesangst: „S. ist eiskalt“

Florian V. soll vor dem Polizistenmord von Kusel dem Hauptangeklagten beim Wildern geholfen haben. Weil er im Prozess schweigt, kommt seiner Aussage bei der Polizei eine besondere Bedeutung zu. Hier verriet er auch, wo er die Tatwaffen versteckt hatte. Zum Artikel

Traditionsbrauerei Bischoff droht das Aus

Die Privatbrauerei Bischoff sieht die seit gut anderthalb Jahren laufende Eigensanierung als gescheitert an. Zum Artikel

Flugzeugkatastrophe Ramstein: Wären wir heute besser vorbereitet?

Beim Flugtag 1988 stürzte ein Jet mitten in die Zuschauermenge, über 500 Menschen wurden vom brennenden Kerosin teils schwer verletzt. Bei diesem Anblick wollten Soldaten und Besucher unbedingt helfen. Was eigentlich die richtige Reaktion war, sorgte dafür, dass viele Verletzte stundenlang unversorgt blieben und Menschen noch Tage später verzweifelt ihre Angehörigen suchten. Zum Artikel

Feuer frei: Warum Polizisten auf Messer-Angreifer schießen

Fünf Polizei-Kugeln haben am Montag in Dortmund einen 16-Jährigen getroffen, der Beamte mit einem Messer angegriffen haben soll. Notwehr oder Geballer in Wild-West-Manier? RHEINPFALZ-Redakteur Christoph Hämmelmann hat vor einigen Jahren mit Pfälzer Einsatzkräften das Schießen geübt. Und erfahren, warum sich eine Messer-Attacke mit einem einzigen Schuss nur selten stoppen lässt. Zum Artikel

Wurstmarkt: So viel kostet die Schorle

Wie teuer wird die Wurstmarkt-Schorle? Kostensteigerungen bei Glas, Energie oder Personal lassen nichts Gutes erahnen. Doch gibt es tatsächlich eine Preiserhöhung? Zum Artikel

70. Residenzfest in Kirchheimbolanden

Das Resi-Fest, wie das Residenzfest hier kurz heißt, Kirchheimbolandens großer geselliger Jahreshöhepunkt, feiert nach erzwungener Corona-Pause Wiederauferstehung. Mit der nunmehr 70. Auflage. Zum Artikel

Deidesheim: Weinkerwe an zwei Wochenenden

Als ein tolles, oft aber (zu) volles Fest mit abwechslungsreicher Live-Musik, kulinarischen Genüssen sowie Wein und Schorle satt an den Weinständen und in den Hinterhöfen der Weingüter: Dafür ist die Deidesheimer Weinkerwe weithin bekannt. Der Neustart nach zwei Corona-Ausfall-Jahren bringt aber eine Neuerung mit sich. Zum Artikel

Kino-Tipp: „Alcarràs – die letzte Ernte“

Regisseurin Carla Simón kennt das Leben einer landwirtschaftlichen Großfamilie zum Teil selbst: Ihr Großvater war ebenfalls Pfirsichbauer. Als er starb, habe sie das Bedürfnis gehabt, von diesen Menschen und ihrem Leben zu erzählen, erklärt sie. Zum Artikel