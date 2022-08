Als ein tolles, oft aber (zu) volles Fest mit abwechslungsreicher Live-Musik, kulinarischen Genüssen sowie Wein und Schorle satt an den Weinständen und in den Hinterhöfen der Weingüter: Dafür ist die Deidesheimer Weinkerwe weithin bekannt.

Der Neustart nach zwei Corona-Ausfall-Jahren bringt aber eine Neuerung mit sich. Zwar werden neben der Bahnhofstraße mit zahlreichen Ausschankstellen auch wieder viele Weingüter und Restaurants in der Weinstraße geöffnet sein, allerdings wird es in diesem Jahr einen abgesperrten Festbereich in der Bahnhofstraße geben, für den ein Eintritt von drei Euro erhoben wird. Grund: um die gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Sicherheit zu refinanzieren. Dieser ist einmalig pro Festtag an drei Zugängen (Finkenweg, Schloßstraße, Marktplatz) sowie bei beteiligten Partnerbetrieben und Weingütern zu entrichten.

Zwei Höhepunkte der Weinkerwe seien hervorgehoben: die offizielle Eröffnung, Sa 13.8., 18.30 Uhr, unter anderem mit Weinprinzessin Katharina I., Kerweumzug, Kerweredd der Kerwebuwe und Stellen des Kerwebaumes am Marktplatz sowie der Heimatabend mit den Kerwebuwe und der Kolpingkapelle Deidesheim, Di 23.8., 20 Uhr.

Deidesheimer Weinkerwe – Fr-Di 12.-16.8. und 19.-23.8., Fr 17, Sa 16, So 11, Mo 17, Di 17 Uhr; Preis/Kerwetag: 3 Euro (Kinder bis einschl. 15 Jahre frei), „Komplettpaket“ (10 Tage Deidesheimer Weinkerwe): 20 Euro; Anfahrtinfos und Kerwe-Programm: deidesheim.de