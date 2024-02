In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen werden am Samstag, 2. März, alle Sirenen getestet. Der Probealarm beginnt um 11 Uhr mit einem Feueralarm, der etwa eine Minute anhält, dann folgt zirka eine Minute lang die Warnung der Bevölkerung. Um 11.45 Uhr wird rund eine Minute lang Entwarnung gegeben. Da die Stadt Speyer im selben Zeitraum einen Probealarm angekündigt hat, können diese Sirenen ebenfalls an den Gemarkungsgrenzen zu hören sein.