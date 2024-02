Nach dem sexuellen Übergriff auf eine 29 Jahre alte Frau am Freitagabend mitten in Waldsee haben sich ein paar Zeugen bei der Polizei gemeldet. Darüber informierte Sprecher Thorsten Mischler auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Vernehmung der Personen und der geschädigten Frau stehe noch aus. Die Ermittlungen dauern an.

Wie berichtet, war die 29-Jährige am Freitag mit der Buslinie 572, die aus Speyer kommt, nach Waldsee unterwegs und stieg gegen 20.30 Uhr an der Haltestelle Partnerschaftsplatz in der Neuhofener Straße aus. Ein ihr unbekannter Mann verließ den Bus ebenfalls und drückte die Frau unmittelbar danach gegen eine Hauswand, küsste sie auf den Mund und berührte sie unsittlich. Weiter hieß es in einer Mitteilung der Polizei, dass sich die Frau aus dem Griff des Mannes lösen konnte und zu einer nahegelegenen Gaststätte flüchtete. Polizeisprecher Mischler erklärte auf Nachfrage, dass es so scheint, dass die Frau nur an der Gaststätte war und nicht darin. Das soll aber bei der Vernehmung geklärt werden.

Nachdem sich die Frau wenige Minuten später wieder auf die Straße begeben hatte, passte der Mann sie erneut ab und wurde an der Einmündung zur Akazienstraße in gleicher Weise wie zuvor übergriffig. Der Unbekannte ließ schließlich von der Frau ab und entfernte sich mit seinem schwarz-roten Mountainbike auf der Neuhofener Straße in Richtung Neuhofen. Die Frau rief anschließend die Polizei, die Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Kriminalpolizei in Ludwigshafen weiterhin unter 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.