Ein schwerer Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitagnachmittag auf der A6 bei Saarbrücken ereignet. Nach Angaben der Polizei ist in Fahrtrichtung Saarbrücken, kurz nach dem Grenzübergang Goldene Bremm, ein bislang unbekannter Autofahrer zum Überholen auf die linke Fahrspur ausgeschert. Dabei habe der oder die Unbekannte nicht auf den Verkehr geachtet. Ein dahinter fahrendes Fahrzeug habe durch den Spurwechsel nach links ausweichen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. In der Folge sei das Fahrzeug ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke gekracht. Dadurch waren laut Polizei Teile der Leitplanke auf die Gegenfahrbahn in Richtung Frankreich geflogen. Ein dort fahrendes Auto sei getroffen worden. In der Folge hätten mehrere Fahrzeuge stark gebremst, wodurch es einen schweren Auffahrunfall gegeben habe.

Zwei Personen seien leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die beschädigten Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen und hätten abgeschleppt werden müssen, so die Polizei weiter. Die Fahrspuren habe man voll sperren müssen. Bis 18.30 Uhr hätten die Aufräumarbeiten und Absperrung der beschädigten Leitplanke gedauert.

Wer den Unfall verursacht hat, ist nicht bekannt, berichtet die Polizei abschließend. Demnach ließen Zeugenaussagen auf einen Ford, möglicherweise das Modell Ranger, schließen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Saarbrücken unter Telefon 0681 9321233 zu melden.