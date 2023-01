[Aktualisiert 11.45 Uhr] In der Alten Kirchstraße im Ortskern von Hanhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) ist am Dienstagmorgen um kurz nach 6 Uhr eine an ein Wohnhaus angrenzende Scheune in Brand geraten.

Nach Angaben von Wehrleiter Stefan Zöller wurde die Feuerwehr um 5.56 Uhr mit dem Stichwort Sperrmüllbrand alarmiert. „Als die Kollegen aus Dudenhofen auf der Anfahrt den Feuerschein bereits am Aldi sahen, war klar, dass mehr als Sperrmüll brennt“, berichtet Zöller. Vor Ort stand „ein nicht gerade kleiner Brennholzhaufen“ in Flammen, das Feuer hatte bereits auf eine angrenzende Scheune übergegriffen, die als Garage genutzt wurde. Die Flammen drohten auf das Wohnhaus überzuspringen, was die Feuerwehr jedoch innerhalb kurzer Zeit verhindern konnte. Nach Angaben von Wehrleiter Stefan Zöller wurde der Schuppen bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Anwohner konnten ihre Fahrzeuge noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich bringen. Verletzt wurde nach Angaben der Einsatzkräfte niemand.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Dudenhofen/Hanhofen und Harthausen waren mit 25 Personen und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Darunter auch die Drehleiter, mit der laut Wehrleiter Zöller die Einsatzstelle in den frühen Morgenstunden ausgeleuchtet wurde. Da sich in der Nähe Oberleitungen für Strom befinden, mussten die Feuerwehrleute im Einsatz mit dem Fahrzeug besondere Vorsicht walten lassen, sagte Zöller. Später kamen die Kameraden aus Römerberg zur Ablösung des Atemschutztrupps zur Hilfe. Einsatzende war nach fünf Stunden.

Die Polizei konnte sich am Dienstagvormittag zur Brandursache und zur Schadenshöhe noch nicht äußern. Verletzt wurde den Beamten zufolge niemand.