[Aktualisiert 16.40 Uhr]. In Ranschbach fielen am Montag kurz nach 14 Uhr Schüsse. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilt, wurde eine auf einen 37-jährigen Mann geschossen und dieser dadurch schwer verletzt. Mittlerweile sei er seinen Verletzungen erlegen. Ein mutmaßlicher Tatversdächtiger sei zunächst zu Fuß Richtung Birkweiler geflohen. Der 27-Jährige habe aber in Tatortnähe widerstandslos festgenommen werden können. Die Gründe für die Schussabgabe, die sich auf der Weinstraße zwischen der Sportplatzstraße und Peter-Morio-Straße ereignete, sind laut Polizei noch ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe, das Motiv und die Umständen der Tat aufzuklären. Auch nach der Festnahme des 27-Jährigen kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Dorf. Dies diente der Sicherung der Lage vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Polizei nicht. Das Dorf ist rund um den Tatort abgesperrt.

Zur Tataufklärung bittet die Polizei um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo Ludwigshafen unter Telefon 0621 9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.