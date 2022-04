Der Trend zu vegetarischer und veganer Ernährung ist ungebrochen. Eine wichtige Rolle auf diesem wachsenden Markt spielen Fleisch- und Milchersatzprodukte. Die wachsende Nachfrage will der Mannheimer Lebensmittelkonzern Südzucker bedienen mit einem Proteinkonzentrat aus heimischen Ackerbohnen, das Weiterverarbeitern in der Lebensmittelindustrie als Grundstoff dienen kann. Dafür will Südzucker eine neue Produktionsanlage in der Pfalz errichten, neue Arbeitsplätze schaffen und den Anbau der Ackerbohne kräftig ausweiten.

Mehr zum Thema lesen Sie hier