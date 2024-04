Vor 20 Jahren entstand in Rinnthal eine der ersten kommunalen Forstgesellschaften in Deutschland. Nun steht diese vor dem Aus. Ein vorläufiger Insolvenzverwalter ist bereits bestellt. Der Traum von einem Großprojekt hat der Rinnthaler Wald GmbH wohl das Genick gebrochen. Über eine Tochtergesellschaft sollte in Rohrbach die Vision von nachhaltiger Energiegewinnung über eine Bioraffinerie verwirklicht werden. Doch das Vorhaben geriet ins Stocken. Die Zahlungsunfähigkeit der Wald-GmbH betrifft zahlreiche Waldbesitzer und wohl auch private Kreditgeber. Aus gesundheitlichen Gründen kann der Geschäftsführer bis auf Weiteres nicht zu den Vorgängen befragt werden. Aber wir haben mit dem Anwalt, Ortsbürgermeistern, Betroffenen und einstigen Weggefährten über die Hintergründe des Niedergangs gesprochen.

