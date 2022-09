Unwissentlich Benzin statt Diesel getankt: Globus meldet Fehler an Tankstelle

An der Globus-Tankstelle im saarländischen Losheim am See haben Kunden mehrere Tage lang unwissentlich Benzin statt Diesel getankt. Wie das Unternehmen Globus auf seiner Internetseite mitteilt, hatte die Spedition des Kraftstofflieferanten bereits am Freitag, 16. September, versehentlich Benzin in die Dieseltanks gefüllt. Zum Artikel

Mark Forster: Konzert vor 200 Gästen

Mark Forster gab am Samstag ein kleines, intimes Stelldichein in seiner Heimatregion. 200 Gäste durften ein hautnahes Konzert in der Kaiserslauterer Event-Location „Irish House“ erleben, dort wo Forster als Teenager schon mit seiner Schulband aufgetreten war. Zum Artikel

Gastronom verärgert über negativen Erfahrungsbericht eines Kochs

Siegfried Rögner ist aufgebracht. Ja, Köche haben in der Gastronomie einen knochenharten Job. Das würde er unterschreiben. „Das ist kein Kuschel-Klub“, betont der Rhodter Gastronom. Doch von Ausbeutung könne keine Rede sein. Der Grund: der Erfahrungsbericht des Südpfälzers, der von den Schattenseiten des Berufs erzählt. Zum Artikel

Science-Fiction-Tage: In Speyer durch alle Galaxien [mit Video]

Der Samstag und Sonntag waren die ersten Science-Fiction-Tage im Technik-Museum nach der Corona-Pause. Die Besucherzahlen reichen an die Werte von vor der Pandemie heran: Wer sich auf dem Museumsgelände umsieht, weiß warum. Zum Artikel

Im Dampf-Bundenthaler gelten VRN-Tickets

Am Mittwoch, 5. Oktober, wird der „Bundenthaler“ von Neustadt ins Dahner Felsenland ausnahmsweise mit Dampf gefahren. In dem Zug gelten reguläre Tickets des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar, die Fahrzeiten weichen allerdings vom normalen Fahrplan ab. Zum Artikel

Sieger-Kürbis bringt 653 Kilogramm auf die Waage [mit Video]

Guter Boden, gute Züchtung und ganz viel Glück: Das waren die Voraussetzungen bei der rheinland-pfälzischen Kürbiswiegemeisterschaft in der Gartenschau. Zum Artikel

WM-Prämien ausgehandelt: Das bekommen Deutschlands Spieler für den Titel

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft würde für den Gewinn des WM-Titels in Katar üppig belohnt werden. Sollte Kapitän Manuel Neuer am 18. Dezember in Doha den Pokal in die Höhe recken, erhält jeder Spieler 400.000 Euro. Zum Artikel

Starkregen: 47 Feuerwehreinsätze

Wegen des anhaltenden starken Regens am Samstagabend haben viele Bürger bei der Feuerwehr Ludwigshafen Alarm geschlagen. Nach eigenen Angaben musste die Wehr zu einer Vielzahl von Einsätzen ausrücken. Zum Artikel