Wegen des anhaltenden starken Regens am Samstagabend haben viele Bürger bei der Feuerwehr Ludwigshafen Alarm geschlagen. Nach eigenen Angaben musste die Wehr zu einer Vielzahl von Einsätzen ausrücken. In den meisten Fällen pumpte die Feuerwehr Wasser aus vollgelaufenen Keller- und Geschäftsräumen ab. Parallel dazu wurde die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen zu einer dringenden Türöffnung im Stadtteil Mundenheim und einem Rauchwarnmelder in eine Wohnung in Maudach gerufen. Personen kamen nicht zu Schaden. Bis 21 Uhr wurden im Stadtgebiet Ludwigshafen 47 Einsätze abgearbeitet, bilanzierte die Feuerwehr. Dabei waren 43 Einsatzkräfte und elf Fahrzeuge unterwegs. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen durch die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim, Oppau und Maudach.