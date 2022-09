An der Globus-Tankstelle im saarländischen Losheim am See haben Kunden mehrere Tage lang unwissentlich Benzin statt Diesel getankt. Wie das Unternehmen Globus auf seiner Internetseite mitteilt, hatte die Spedition des Kraftstofflieferanten bereits am Freitag, 16. September, versehentlich Benzin in die Dieseltanks gefüllt.

Das Unternehmen bittet Kunden, die zwischen Freitag, 16. September, 20.30 Uhr, und Dienstag, 20. September, 6.30 Uhr, bei der Losheimer Globus-Tankstelle Diesel getankt haben, sich bei dem Tankstellen-Teamleiter Thomas Fixemer zu melden: per Telefon unter 06872/601265 oder per E-Mail an t.fixemer@globus.net (erreichbar von Montag bis Samstag von 8 bis 17 Uhr).

Das rät der ADAC

Im Falle von Fehlbetankungen empfiehlt der ADAC auf seiner Internetseite, sobald der Irrtum bemerkt wurde, den Motor des Wagens nicht mehr zu starten. Wenn weder der Motor noch die Zündung gestartet wurden, genügt laut ADAC unter Umständen das Abpumpen des Benzin-Diesel-Gemisches aus dem Tank.

Sollte der Motor schon gelaufen sein, könne dagegen ein Austausch des Tanks, der Kraftstoffleitungen, der Injektoren und des Einspritzsystems erforderlich sein. Eine solche Reparatur könne mehrere Tausend Euro kosten, schreibt der ADAC auf seiner Internetseite. Bei der Annahme, etwas Benzin im Diesel schade dem Wagen nicht, handele es sich um einen Irrglauben, so der ADAC.