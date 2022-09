Guter Boden, gute Züchtung und ganz viel Glück: Das waren die Voraussetzungen bei der Rheinland-Pfälzischen Kürbiswiegemeisterschaft in der Gartenschau. Acht Riesenbrocken und ihre Züchter kämpften hier am Sonntag um den Titel. Doch es konnte wie immer nur einen geben.

Das waren mal echte Schwergewichte! Noch nie lagen so große Kürbisse auf den Präsentier-Brettern wie in diesem Jahr, meinte auch der jährliche Moderator des Events, Frank Mühlenbrock, Redakteur des Südwestrundfunks. Um die 700 Kilogramm wurden an diesem Tag erwartet; der aktuelle Weltrekord liegt bei 1239 Kilogramm.

Welcher Gigant jedoch auf die Richter-Waage kam, entschied die zweiköpfige Jury – bestehend aus Elke Jung, Leiterin des Garten- und Landschaftsbaus Jung, und Patrick Wagner, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Kaiserslautern. Während Jung besonders auf eine „schöne Ausfärbung, vorzugsweise in schönem Rot oder Orange“, hoffte, achtete der „Zahlenmann“ Wagner ausschließlich aufs Gewicht.

Stammgast beim Wettbewerb

Ein Stammgast der Kürbis-Meisterschaft in der Gartenschau, und zwar seit der allerersten Veranstaltung, ist Matthias Würsching – Mitglied beim „Giant Pumpkin Commonwealth“-Bund und mehrfacher Meister. Er war nicht nur, wie in den Jahren zuvor, der Oberschiedsrichter der Veranstaltung, sondern auch wieder einmal Teilnehmer, mit einem eigens mitgebrachten Koloss aus dem Gewächshaus. Doch konnte sein Prachtstück in diesem Jahr mit den Kontrahenten mithalten?

Um 13 Uhr ging es ans Wiegen. Alle Kürbisse mussten mit dem Gabelstapler einzeln auf die große Waage gehievt werden – jedoch ohne störendes Beiwerk wie Erdreste oder Sonstiges. Die Juroren schauten genau unter den von Seilen in der Luft gehaltenen Kürbis, staubten ab, inspizierten. Die Waage noch einmal mit dem Besen sauber wischen. Und rauf mit dem Ding.

Der Kürbis von Elmar Hubertus (2. Platz) wird von den Jurymitgliedern Elke Jung und Patrick Wagner begutachtet. Foto: VIEW

Der kleinste Kürbis beginnt

Der erste und kleinste Kürbis, eine sogenannte Squash-Züchtung, brachte noch 105,6 Kilo auf die Waage. „Ich hab' mir mehr erhofft“, rief Züchter Michael Schneider lachend. Mit steigender Teilnehmerzahl stieg auch die Zahl auf der Waage. Warum die diesjährigen Kürbisse besonders opulent geraten sind? „Weil sie Hitze lieben und Wasser“, erklärte Würsching als Experte. Und beides gab es in diesem Jahr reichlich. Nur die pralle Sonne stellte in diesem Jahr ein Problem für viele dar, da sie oft die schöne Farbe der Giganten ausblich und die Blätter verbrannte – beides wichtige Kriterien für die Gesundheit des Gemüses und für die Qualifikation zur Meisterschaft.

Übrigens darf jeder Kürbis nur an einem Wettbewerb des Weltverbands teilnehmen und muss anschließend geschlachtet werden. So verhindere man, „dass ein Züchter mit seinem Siegerkürbis alle Meisterschaften abstaubt“. Ab der sechsten Woche dürfen die Kürbisse geerntet werden. Und wer mehrere Stücke im Garten hat, muss „jeden Tag zwei bis drei Stunden mit den Kürbissen verbringen, auf Unkraut, Schädlinge und Bewässerung achten, damit sie gut gedeihen“, riet der mehrfache Preisträger. „Von Mitte April bis zur Ernte hat man also immer was zu tun.“

Auf dem Weg zur Waage. Foto: VIEW

An- und Abseilen erfordert Konzentration

Viel zu tun hatte auch Elmar Hubertus, dessen Kürbis schon mal mit Abstand der Längste im Kader war. „Da kommt ein ordentlicher Brocken auf uns zu“, staunte der Schiedsrichter. Mit 604,8 Kilogramm ging es für die Starnummer 6 direkt auf den dritten Platz. Das An- und Abseilen des Schwergewichts war für Helfer und Züchter auch immer mit Anspannung verbunden. Denn je größer der Kürbis, desto mehr mussten die Helfer dafür sorgen, dass er richtig befestigt wird.

Aber auch die Startnummer 7 – das laut Messungen größte Exemplar beim Wettbewerb und das stolze Prachtstück von Schiedsrichter Matthias Würsching höchstpersönlich – wurde ordnungsgemäß auf der großen Waage postiert. 653,0 Kilogramm wog seine Züchtung. Und heimste sich damit die vorläufige Führung ein. Doch der finale Kürbis von Björn Dietrich hätte das Ruder noch herumreißen können. Spannung auf dem Gartenschaugelände. Und dann die klaren Zahlen auf dem Bildschirm: 588,8 Kilogramm. Es hat nicht gereicht! Der Sieger hieß ein Mal mehr: Matthias Würsching. Und der war so überrascht wie glücklich. „Ich hätte dem Björn mindestens 700 Kilogramm gegönnt, denn es ist ein ganz toller Kürbis und er hat sehr hart gekämpft. Aber ich bin natürlich auch sehr zufrieden“, fand der Sieger kameradschaftliche Worte für seine Mitbewerber bei seiner insgesamt 14. Kürbiswiegemeisterschaft.

Beim Transport der Kürbisse war Fingerspitzengefühl gefragt. Foto: VIEW

Die drei schwersten Kürbisse werden bis zum Saisonende in der Gartenschau ausgestellt. Im Anschluss folgt die feierliche „Schlachtung“ auf dem Gelände, bei der die Giganten ausgeweidet und an alle kürbisliebenden Besucher verteilt werden. Denn auch am Ende der Saison sind die Brummer noch absolut genießbar.