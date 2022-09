Der Samstag und Sonntag waren die ersten Science-Fiction-Tage im Technik-Museum nach der Corona-Pause. Die Besucherzahlen reichen an die Werte von vor der Pandemie heran: Wer sich auf dem Museumsgelände umsieht, weiß warum.

Wo kann man Stormtrooper und andere galaktische Streitkräfte, Besatzungspersonal des Raumschiffs Enterprise und Außerirdische aus allen Planeten und Galaxien treffen? Das Science-Fiction-Treffen im Technik-Museum Speyer hat bei seiner 13. Auflage nach zwei Jahren Pause dem begeisterten Besucher mehr oder weniger unheimliche Begegnungen der dritten Art verschafft. Unter das Weltraum-Personal mischen sich zudem Spidermen, Batmen, Anime-Figuren, Ghostbusters, andere Fantasy-Figuren und seltsame Autos.

Viele Gäste wirken so professionell in Kostümen und Make-up, dass sie ohne Weiteres in jedem passenden Film auftreten könnten. Besonders die Stormtroopers in ihren weißen Rüstungen und mit den Helmen, die ihnen das Aussehen von Insekten geben, sind allgegenwärtig. Meist treten sie, wie im „wirklichen“ Filmleben, in Trupps auf. Beim Gehen klappern ihre Rüstungen nicht anders als die Ritter-Plattenrüstungen auf vielen Mittelaltermärkten.

Freundliche Krieger

Viele erwachsene Besucher blicken nach einiger Zeit kaum mehr durch, welche Figuren ihnen gerade begegnen. Glücklicherweise geben die Darsteller gerne selbst Auskunft, und sie sind auch nicht so feindlich eingestellt wie in den Filmen. Wer sich aber richtig gut auskennt, sind die Kinder. Sie wissen nicht nur alles über die Figur, deren Kostüm sie tragen, sondern auch gleich noch über die Waffen – manche sind liebevoll aus Pappe und Stanniolpapier zusammengeklebt, wie die von Mandalorianer Maurice (7). Lichtschwerter sind beliebt, die weiß leuchtenden sind die der Guten, die der Bösen leuchten rot. Aber das ist schon Ausstattung für Fortgeschrittene.

Aus Waldhambach ist eine Familie mit mehreren Kindern gekommen. Freya, sechs Jahre alt, trägt die weiße Kleidung von Rey: Wie sie erklärt, ist sie eine Kriegerin aus dem Star-Wars-Universum. Leif (10) ist Boba Fett, ein Kopfgeldjäger. Jack (9) fliegt „Per Anhalter durch die Galaxis“, und Robin (7) ist Obi-Wan Kenobi. Zwischen ihnen wuselt der vierjährige Jeppe als Meister Yoda – seine Größe stimmt perfekt.

Käfig für Zombies

Eine Gruppe Schwarzgekleideter mit diversen Abzeichen ist vor passend lackierten Autos und Quads in Position gegangen. Es sind Vertreter der Umbrella Corporation, Hive Palatinate, aus dem Film Resident Evil. Sie haben einen Käfig für Zombies vorbereitet. In einem ausladenden, vielbewunderten Kostüm stellt Jasmin aus Böblingen Botschafter Kosh aus Babylon 5 dar. Eine andere Jasmin aus Freiburg ist Lady Loki mit goldenem Hörner-Kopfschmuck, sie gehört in die Welt der Thor-Comics.

Raffiniert geschminkte Manga-Figuren tragen sogar Kontaktlinsen, um das Aussehen der Augen zu verändern. Ist das nicht unangenehm? „Für ein paar Stunden geht es“, meint Dabi aus Karlsruhe mit knallblauen Augen. Einen Überblick über die Star-Wars-Figuren gibt’s bei der Parade von German Garrison, die am Nachmittag in Formation über das Gelände zieht.

Erfolg an der Museumskasse

Im Forum Kino führen derweil Frank und Dagmar, erfahrene Spielleiter für Live-Rollen-Spiele, in die Sitten und Spielregeln dieses Hobbys ein. Sie tragen Kostüme, die sie dem Raumschiff Enterprise zuordnen, können aber auch in andere Figuren schlüpfen. Bei ihnen harren Besucher mit viel Geduld aus. Insgesamt werden bereits am Samstag 6500 Tickets verkauft, dazu kommen noch Aktive und Händler, alles in allem mehr als 7000 Menschen.