Die Rhein-Neckar Löwen haben am Samstagabend das knifflige Spiel bei der HBW Balingen-Weilstetten mit 33:31 (18:17) gewonnen. Offensichtlich: Der erste Sieg seit Mitte Dezember, das 27:26 gegen die TSV Hannover-Burgdorf am vergangenen Dienstag in der European League, hat den Löwen neues Selbstvertrauen gegeben. Die Mannschaft war wesentlich stabiler als während der Negativserie.

Es war eine sehr intensive Partie. Nach dem 7:10-Rückstand zogen die Löwen mit fünf Toren in Folge auf 12:10 davon. Dafür gab es zwei Gründe: David Späth kam für den unglücklichen Joel Birlehm ins Tor, Trainer Sebastian Hinze nahm eine Auszeit, um seine Mannschaft neu einzustellen.

Nach der Pause erwischten die Gäste den besseren Start. Es blieb ein enges Rennen. Die Löwen konnten einfach nie durchatmen. Der Treffer des starken Jannik Kohlbacher (Bild) zum 32:30 war die Vorentscheidung. Der Kreisläufer war achtmal erfolgreich. David Moré machte mit dem 33:30 alles klar. Zuvor hatte Torhüter David Späth zweimal großartig pariert.

Der frühere Eulen-Spieler Jerome Müller zeigte bei HBW eine gute Leistung.