Die Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstagabend das Bundesliga-Spiel gegen die MT Melsungen vor 5685 Zuschauern in der SAP-Arena mit 23:28 (14:13) verloren. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in denen die Löwen höher hätten führen können, setzte sich der Pokalfinalist ab. In der 45. Minute lagen die Hessen mit 22:18 vorn. Immer wieder scheiterten die Löwen an Torhüter Adam Morawski. Nur neun Tore nach der Pause, zu wenig! Für Regisseur Juri Knorr gab es Sonderbewachung. Trotz der Pokalstrapazen am vergangenen Wochenende blieb die MT am Drücker. Das war keine gute Generalprobe der Löwen für das wichtige European-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Sporting Lissabon am nächsten Dienstag.