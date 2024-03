Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey-Liga ihr Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings mit 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) verloren und im Kampf um die direkte Play-off-Qualifikation einen heftigen Rückschlag erlitten. Die Adler zeigten dabei im letzten Heimspiel der Hauptrunde vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP-Arena eine ihrer schwächsten Saisonleistungen. Die Treffer für die Gäste zum auch in der Höhe verdienten Sieg erzielten Ken Andre Olimb (3.), Daniel Pfaffengut (13.), Kyle Platzer (31.) und Zach Senyshyn (55.). Ryan MacInnis gelang 99 Sekunden vor dem Ende in Überzahl nur noch der bedeutungslose Mannheimer Ehrentreffer (59.).