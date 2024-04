Ein 23-jähriger Mann soll Donnerstag einen 65-Jährigen in der Psychiatrie in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) getötet haben. Das haben die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am Freitag mitgeteilt. Tatverdächtiger und Opfer waren als Patienten im Maßregelvollzug für psychisch kranke Straftäter untergebracht und teilten sich dort ein Zimmer. Laut Polizei steht der 23-Jährige unter dringendem Verdacht, seinen Zimmernachbarn mit massiver Gewalteinwirkung getötet zu haben. Das Opfer starb trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsversuche am Tatort. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Heidelberg am Freitag einen Unterbringungsbefehl wegen Totschlags gegen den Beschuldigten. Vor der Haftrichterin schwieg der 23-Jährige. Er hatte bei der Vernehmung mit der Polizei die Tat bestritten.