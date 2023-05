Die britische Prinzessin Anne hat ihre Teilnahme an der Eröffnungsfeier des CHIO in Aachen Ende Juni angekündigt. Wie der Veranstalter des größten Reitturniers der Welt am Freitag bekannt gab, wird die 72-Jährige mit prunkvollen Kutschen und einem „Musical Ride“ der Garde des Königshauses nach Aachen kommen. Großbritannien ist das diesjährige Partnerland des CHIO. Damit erfüllen sich die Veranstalter nach eigenen Angaben „einen lange gehegten Wunsch“. Auch der Buckingham-Palast bestätigte die geplante Teilnahme von Prinzessin Anne auf seiner Internetseite.

Die königliche Familie hat eine lange Tradition im Reitsport und in der Pferdezucht. Die 72-jährige Adelige erlangte bereits im Jahr 1971 den Titel der jüngsten Europameisterin in der Vielseitigkeit. Ihre Tochter, Zara Tindall, wurde 2006 in Aachen Weltmeisterin bei den Buschreitern. Zur Eröffnungsfeier am 27. Juni werden nach Angaben des Veranstalters 40.000 Zuschauer erwartet.