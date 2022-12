Fussgönheim. Ein 83 Jahre alter Mann hat am Donnerstag die Polizei beschäftigt, weil der Senior offenbar nicht mehr in der Lage war, sein Auto zu beherrschen. Gefahren ist er trotzdem.

Die ersten Zeugen haben sich der Polizei zufolge gegen 17.45 Uhr gemeldet. Ein Auto mit Ludwigshafener Kennzeichen sei ihnen bei Birkenheide aufgrund der unsicheren Fahrweise aufgefallen. Der erste Einsatz einer Streife blieb erfolglos. Gegen 19 Uhr ging der nächste Hinweis bei den Beamten ein – diesmal von der L454 in Richtung Fußgönheim. Hier berichteten die Zeugen, dass der Wagen nur mit 40 Stundenkilometern unterwegs war und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Am Ortsausgang Fußgönheim in Richtung Ruchheim soll es zu einer Gefährdung eines bislang unbekannten Lkw-Fahrers gekommen sein, der dem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste. Eine Streife stoppte das betreffende Auto am Ortsausgang von Ruchheim. Am Wagen stellten die Polizisten nach eigenen Angaben frische Unfallspuren fest. Der 83 Jahre alte Mann aus Ludwigshafen, der am Steuer saß, gab an, seit Mittag ziellos herumgefahren zu sein. Er war den Beamten zufolge weder zeitlich noch örtlich orientiert. Daher ergab sich der Verdacht, dass er nicht mehr zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist. Der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung eingeleitet. Die Polizei sucht nun mögliche Geschädigte und Zeugen. Sie können sich melden unter Telefon 06233 3130 oder 06237 9341100 sowie per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.