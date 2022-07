Pflegekräfte im Krankenhaus sind am Limit

Die Pflegekräfte im Kreiskrankenhaus Grünstadt sind am Limit. Denn die Belastungen während der Pandemie sind groß. Die Pflegedirektorin wünscht sich von Bund und Kassen, dass mehr für die Mitarbeiter getan wird. Zum Artikel

„Panik bringt nichts“: Was ein Energie-Experte empfiehlt

Durch die große Abhängigkeit Deutschlands von russischem Erdgas und den Folgen des Ukraine-Kriegs kann sich die Energiekrise hierzulande vor allem im Herbst zuspitzen. Wie können sich Mieter und Hausbesitzer darauf vorbereiten, welche Alternativen zum Heizen gibt es und was sollte man lassen? Ein Experte der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz verrät Tipps. Zum Artikel

Verkehrsunfall: Hund stirbt, Frau wird verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in der Lindenstraße in Speyer ist laut Polizei ein Hund getötet und eine Frau verletzt worden. Zum Artikel

Nur keine Panik: Udo Lindenberg in der ausverkauften SAP-Arena

Der Mann ist 76 Jahre alt, und natürlich sieht man ihm das bei dem Leben, das er geführt hat, auch an. Aber auf der Bühne ist Udo Lindenberg immer noch eine Sensation. Zusammen mit seinen Fans in der ausverkauften SAP-Arena feierte er am Samstagabend ein Riesenfest. Zum Artikel

Bahnarbeiten: Mehrere Züge fallen aus

Wegen Arbeiten an einem Bahnübergang in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag, 13. und 14. Juli, sowie in der Nacht des Folgetages Donnerstag auf Freitag, fallen S-Bahnen der Linien S 3 (Germersheim – Karlsruhe) und S 4 (Germersheim – Bruchsal) zwischen Germersheim und Speyer aus. Zum Artikel

Bundestagsabgeordneter ist gegen Erdöl-Bohrung

Der aus Altrip stammende Bundestagsabgeordnete Armin Grau (Grüne) fordert angesichts der genehmigten Erdöl-Bohrung zwischen Otterstadt und Waldsee einen Ausstieg aus fossilen Rohstoffen. Zum Artikel

9-Euro-Ticket und ICE nutzen

Lange Strecken mit dem 9-Euro-Ticket zurückzulegen, ist derzeit viel im Gespräch – besonders, wenn es um das Ziel Sylt geht. Wer den teilweise extrem hohen Zeitaufwand scheut, kann auch einen Teil der Strecke mit einem Fernzug fahren. Zum Artikel

Der Klassiker: Pfälzer Saumagen (mit Video)

Ulrike Meisel von den Landfrauen aus Neustadt kocht für uns einen echten Klassiker der Pfälzer Küche: Saumagen. Das traditionelle Rezept hat sie von ihrer Großmutter. Zum Artikel