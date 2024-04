Bendorf/Rhein (dpa/lrs) - Auf der Autobahn 48 ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bendorfer Brücke ein Mensch schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat ein 18-Jähriger nach eigenen Angaben auf der Fahrbahn in Richtung Westerwald den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug unterschätzt und fuhr daher auf den vorausfahrenden Wagen auf. Durch die Kollision wurden den Angaben nach vier Fahrzeuge ineinander geschoben, wobei einer der Fahrer schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn Richtung Westerwald für circa eine Stunde voll gesperrt. Es staute sich zeitweise bis zu sechs Kilometer.