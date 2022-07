Wegen Arbeiten an einem Bahnübergang in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag, 13. und 14. Juli, sowie in der Nacht des Folgetages Donnerstag auf Freitag, fallen jeweils zwischen 18.45 bis 1.30 Uhr die S-Bahnen der Linien S 3 (Germersheim – Karlsruhe) und S 4 (Germersheim – Bruchsal) zwischen Germersheim und Speyer aus. Sie werden durch Busse ersetzt. Das teilt die Bahn mit. Weitere Ausfälle auf derselben Strecke wird es von Dienstag auf Mittwoch, 19./20.Juli, und Donnerstag auf Freitag, 21./22. Juli, geben. Da der Bus für S38495 (planmäßige Ankunft 0.40 Uhr in Ludwigshafen Hbf) in Speyer Hbf keinen Anschluss an die planmäßige S-Bahn hat, fährt eine zusätzliche S-Bahn von Speyer Hbf bis Ludwigshafen Hbf.

Einige Züge der Linie RE4 (Frankfurt – Karlsruhe) werden zwischen Ludwigshafen Hbf und Graben-Neudorf über Mannheim Hbf, Schwetzingen, Oftersheim, Hockenheim und Waghäusel (zusätzliche Halte) umgeleitet. Die planmäßigen Zwischenhalte entfallen. Zu beachten ist, dass die Züge zudem zwischen Mannheim Hbf und Karlsruhe Hbf mit veränderten (früheren/späteren) Fahrzeiten verkehren. Die Bahn weiter darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Je nach Verbindung kann es aufgrund der längeren Fahrzeiten des Busses ebenfalls zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen ist nicht möglich. Geänderte Fahrpläne sind auf der Homepage der Bahn unter https://bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar.