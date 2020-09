Speyer verpasst möglichen Dreier

Der FC Speyer bleibt auswärts ohne Punkt: Im Duell der Oberliga-Aufsteiger zogen die Gäste gestern beim FSV Jägersburg den Kürzeren. Das 1:2 (1:1) fand Trainer Dennis Will „ziemlich bitter“, weil sein Team vor der Pause besser war, außer Nico Steigleiders Treffer (13.) aber nichts Zählbares zustande brachte. Die Hausherren waren schon in der 9. Minute durch Alexander Schmieden in Führung gegangen. Knackpunkt in Halbzeit zwei war Gelb-Rot für Umut Sentürk. Zu zehnt ließen sich die Gäste in ihrer Hälfte festnageln. Die Hausherren versiebten einen Elfmeter, trafen dreimal Alu. Das Haareraufen hatte ein Ende, als in der 88. Minute Tim Klotsch zum Endstand traf.

FCK II verliert erstmals

Die U21 des 1. FC Kaiserslautern hat sich im Auswärtsspiel bei Eintracht Trier leichtfertig um Zählbares gebracht und sich beim 1:2 (1:2) die erste Saisonniederlage eingehandelt. Nach der Führung durch Philipp Herrmann (10.) hatte das Team von Trainer Alexander Bugera eigentlich alles im Griff. Dann ging es schnell. Sowohl beim Kopfballtor von Amodou Abdullei auf Flanke von Kevin Heinz (42.), wie auch bei Edis Sinanovics Pass in die Tiefe, den der Ex-Morlauterer Maurice Roth verwertete (45.+2) machte die diesmal von Standby-Profi André Hainault organisierte Hintermannschaft keine gute Figur.

Arminia 1:3 in Eppelborn

Auch Arminia Ludwigshafen kassierte die erste Saisonniederlage, unterlag beim FV Eppelborn mit 1:3 (1:1). 0:1 stand es aus Sicht der Rheingönheimer nach fünf Minuten. Maurice Schwenk hatte getroffen. Die Arminia steigerte sich aber und kam durch Nico Pantano per Foulelfmeter (39.) zum Ausgleich. Eine Viertelstunde vor Schluss gab es Foulelfmeter für Eppelborn. Murat Adiguezel verwandelte zum 2:1 (76.) für die Saarländer. Schwenk machte mit dem 3:1 (86.) den Sack zu.

Wormatia schlägt Mechtersheim

Wormatia Worms feierte gegen den TuS Mechtersheim einen ungefährdeten 3:0 (2:0)-Heimsieg. Die nach der Niederlage in Speyer umformierte und offenkundig verunsicherte Wormatia bekam die Partie erst Mitte der ersten Halbzeit mehr in den Griff, ging durch Jan Dahlkes verwandelten Foulelfmeter (26.) mit 1:0 in Führung. Jannik Marx traf aus 20 Metern zum 2:0 (44.). Den Endstand stellte Sandro Loechelt bereits in der 49. Minute her.

Dudenhofener Remis

Die ersten und die letzten fünf Minuten der Partie zwischen dem FV Dudenhofen und der TSG Pfeddersheim waren für den 1:1 (0:1)-Endstand entscheidend. Zunächst geriet der FVD schnell in Rückstand, weil Mathias Tillschneider im Dudenhofener Strafraum frei zum Kopfball kam (5.). Die Gastgeber taten sich über das gesamte Spiel schwer. Dennoch gelingt gegen immer defensiver agierende Pfeddersheimer der Ausgleichstreffer: Einen Eckball von Christoph Koch köpfte FVD-Kapitän Kevin Hoffmann zum verdienten 1:1 ins Tor (85.).