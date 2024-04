Vor Jahren noch undenkbar, heute Realität: Der Gemeinde- und Städtebund rechnet bei den Kommunalwahlen im Juni damit, dass es wie vor fünf Jahren in etwa 400 von 2260 Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz keinen Bewerber um das Ortsbürgermeister-Amt geben wird. Höchstwahrscheinlich wird eine Gemeinde Harthausen sein. Warum das so ist und wie es jetzt weitergeht, lesen Sie hier.