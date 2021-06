Der 1. FFC Niederkirchen schaffte es am Sonntag nicht, den scheidenden Trainer Niko Koutroubis mit einem Erfolgserlebnis zu verabschieden. Am letzten Spieltag der Zweiten Frauen-Bundesliga unterlag der FFC dem FC Ingolstadt 04 mit 0:3 (0:1), wodurch sich das Team aus Oberbayern den Klassenerhalt sicherte. Nachdem FFC-Torhüterin Alina Kraus in den ersten zehn Minuten mit einigen guten Aktionen einen frühen Rückstand noch verhindert hatte, traf Ramona Maier in der elften Minute zum 1:0 für die Gäste. Nach einem Ballverlust von Alexa Wieandt war es erneut Maier, die das 2:0 erzielte. Jana Scharly stellte in einer schwachen Partie fünf Minuten vor Schluss nach Vorlage von Stefanie Rieschmann den Endstand her.