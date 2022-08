In der neueste Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Alles Böse“ geht es um einem Fall, der die Pfalz ganz besonders bewegt hat. Und um die Schuld eines jungen Mannes, der eigentlich nur mit seinem Auto über eine Pfälzer Landstraße fahren wolle. Doch er beschleunigte seinen 381-PS-Jaguar auf eine viel zu hohe Geschwindigkeit, kam auf die Gegenspur, rammte einen entgegenkommenden Mitsubishi von der Fahrbahn. In diesem Kleinwagen starben zwei junge Frauen und ein Kleinkind, nur ein Baby in seiner Sitzschale hat überlebt. Im Gespräch mit dem stellvertretenden Chefredakteur Uwe Renners berichtet Gerichtsreporter Christoph Hämmelmann vom Prozess um einen Horror-Unfall, in dem selbst der Staatsanwalt und die Vorsitzende Richterin mit den Tränen kämpften.