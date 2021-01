Die Stadt Ludwigshafen möchte dem Nationaltheater Mannheim während dessen Sanierung 107 Nutzungstage im Pfalzbau einräumen – und nicht 117, wie der Mannheimer Morgen am Mittwoch berichtet hatte. Das sagte die Ludwigshafener Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU). „Es ist richtig, dass wir in den Gesprächen grundsätzlich auf einem guten Weg sind. Die in der Berichterstattung genannte Zahl von 117 Nutzungstagen für das Nationaltheater ist allerdings falsch“, so Reifenberg. „Richtig ist, dass wir uns auf 107 Nutzungstage pro Jahr geeinigt haben. Diese 107 Tage sind für unser Theater im Pfalzbau die Schmerzgrenze, tragen aber gleichzeitig unserem Verständnis von einer gemeinsamen Verantwortung für das Theaterangebot in der Metropolregion Rhein-Neckar Rechnung.“ Weil das Nationaltheater Mannheim aufwendig generalsaniert werden muss, sucht es nach Ausweichspielstätten.