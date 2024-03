Ein bisschen Play-off-Geplänkel in der entscheidenden Phase der Eishockey-Saison: Die Adler Mannheim und ihre Fans sind mächtig sauer auf ihren ehemaligen Spieler Lean Bergmann (25). Dass dieser beim 4:2-Sieg der Eisbären Berlin gegen seinen Ex-Klub traf, ist nicht das Problem. Sondern der sehr provokante Jubel Bergmanns nach seinem Tor zum 2:3. Adler-Verteidiger Leon Gawanke stellte ihn postwendend zum Faustkampf auf dem Eis.

Am Donnerstag verkündeten die Adler, dass Anhänger ihre früher gekauften Bergmann-Trikots für einen 25-Euro-Gutschein zurückgeben können. „Wir helfen euch, einen Fehler eurer Vergangenheit zumindest erträglich zu machen“, schrieben Sie auf ihrer Homepage: „Es gibt Hoffnung für alle Fans, die sich einst in bester Absicht ein Lean-Bergmann-Trikot zugelegt haben und nun, nach dem respektlosen Auftritt unserer ehemaligen Nummer 19, zutiefst um den massiven Wertverlust trauern.“ Von „beschmutzter Ware“ ist gar die Rede.

Bergmann spielte in der Saison 2012/13 als Jugendlicher sowie zwischen 2021 und 2023 für die Mannheimer.

Auch die Eisbären reagierten auf den Vorfall: Sie bieten in ihrem Shop Fan-Trikots von Bergmann, der nach der Auseinandersetzung mit Gawanke nicht mehr weiterspielen durfte, mit 20 Prozent Rabatt an. Zudem ist ab sofort ein Puck mit Bergmann in Jubelpose erhältlich.