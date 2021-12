Der Vorstandsvorsitzende des börsennotierten Mannheimer Versorgers MVV Energie AG, Georg Müller, hat den Oberbürgermeister der Stadt, Peter Kurz, als Vorsitzenden des Aufsichtsrats unterrichtet, dass er seine Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend nicht ausüben kann. Das teilte der Stadtwerkeverbund, dessen mittelbar größter Aktionär die Stadt Mannheim ist, am Freitag mit. Müller, der die MVV seit 1. Januar 2009 führt, müsse sich einer klinischen Behandlung unterziehen, die voraussichtlich Anfang 2022 beginnen werde, hieß es. Er gehe davon aus, dass er deshalb dem Unternehmen für mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen kann. Der Aufsichtsrat werde nun Regelungen zur vorübergehenden Wahrnehmung der Aufgaben des Vorstandschefs im Vorstand treffen. Der in Höxter/Westfalen geborene Müller (58) zeichnet für die kaufmännischen Belange verantwortlich. Vor seiner Zeit bei der MVV war er unter anderem bei den Energieunternehmen RWE AG, und RWE Rhein-Ruhr AG, beide Essen, und VSE AG, Saarbrücken, in leitenden Funktionen tätig. Oberbürgermeister Kurz erklärte: „Wir wünschen Herrn Dr. Müller alles Gute für die bevorstehende klinische Behandlung und eine baldige Genesung.“