In der Nähe von Niedermoschel ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 27-Jährige hatte laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache auf der L379 zwischen Obermoschel und Hallgarten (Donnersbergkreis) die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war gegen die Schutzplanke geprallt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Landstraße war drei Stunden lang voll gesperrt.